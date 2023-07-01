Черундоло обыграл Макдональда и вышел в финал турнира в Истборне

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло в полуфинале турнира в Истборне обыграл американца Маккензи Макдональд со счетом 2:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. На счету 24-летнего аргентинца 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15. В финале турнира Черундоло встретится с победителем матча Грегуар Баррер (Франция) — Томми Пол (США). Истборн (Великобритания) Турнир ATP Rothesay International Призовой фонд 723 655 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Полуфинал Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 7:5, 6:2