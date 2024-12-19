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Допинг

19 декабря, 23:55

Чешского теннисиста Меншика заставили пройти допинг-тест прямо во время матча

Владислав Маслов
Корреспондент
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Чешский теннисист Якуб Меншик рассказал, что его попросили пройти допинг-тест прямо по ходу матча.

19 декабря спортсмен играл в рамках группового этапа молодежного итогового турнира ATP против француза Артура Фиса (2:4, 3:4 (4), 2:4). После второго сета чех взял туалетный перерыв, во время которого его попросили сдать тест.

После возвращения на корт Меншик сказал об этом судье на вышке, на что тот ответил, что он поступил правильно. Арбитр доложил о ситуации супервайзеру, попросив передать допинг-офицерам, что подобного происходить не должно.

19-летний Меншик — финалист юниорского Australian Open-2022. Он занимает 48-ю строчку рейтнга ATP.

Источник: X
Теннис
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