Чесноков: «Циципас — непростой соперник для Медведева»

Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом в четвертом круге турнира ATP в Шанхае (Китай).

«Для меня предпочтительнее в этой паре смотрится Медведев. Циципас на прошлой неделе проиграл в первом круге. Сейчас он прошел два круга, возможно, стал ближе к той форме, в которой может противостоять Медведеву. Для Даниила это непростой соперник.

Я жду интересный матч. Медведеву придется хорошо поработать, чтобы показать себя и свой лучший теннис. В матче могут быть непредсказуемые моменты, здесь должна быть интрига. В этой игре никому не должно быть легко», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Матч Медведев — Циципас состоится 9 октября, начало игры — в 8.00 (мск).