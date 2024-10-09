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9 октября, 04:26

Чесноков: «Циципас — непростой соперник для Медведева»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом в четвертом круге турнира ATP в Шанхае (Китай).

«Для меня предпочтительнее в этой паре смотрится Медведев. Циципас на прошлой неделе проиграл в первом круге. Сейчас он прошел два круга, возможно, стал ближе к той форме, в которой может противостоять Медведеву. Для Даниила это непростой соперник.
Я жду интересный матч. Медведеву придется хорошо поработать, чтобы показать себя и свой лучший теннис. В матче могут быть непредсказуемые моменты, здесь должна быть интрига. В этой игре никому не должно быть легко», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Матч Медведев — Циципас состоится 9 октября, начало игры — в 8.00 (мск).

Источник: РБ Спорт

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