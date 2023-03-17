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Сегодня, 22:02

Чесноков назвал лучший матч Медведева в Индиан-Уэллс

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков лучший матч россиянина Даниила Медведева в Индиан-Уэллс.

«Могу сказать, что матч против Зверева, где Медведев вышел победителем, это был такой мини-финал. Потрясающий матч. Начиная с турнира в Роттердаме, я видел все матчи Медведева, ни одного не пропустил, так что я в теме. Медведев играл на таком пределе, и Зверев играл... Это, наверное, самый лучший его матч с того момента, как он травмировался на «Ролан Гаррос» против Надаля. Это был очень хороший матч. Потрясающие розыгрыши. Эти удары, которые можно записать в книгу учебников тенниса. Когда на смэш Зверева Медведев ответил своим смэшем — это было феноменально. Это так редко бывает... Такие розыгрыши бывают один раз за весь турнир. Когда Зверев вышел к сетке и пробил смэш, но Даниил ответил своим смэшем на вылет. У меня во время карьеры, конечно, были такие удары, но они запомнились на всю жизнь. Это потрясающий розыгрыш, конечно», — приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».

Медведев и Зверев встретились в 1/8 финала, и россиянин одержал волевую победу над представителем Германии в противостоянии — 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 7:5.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/17/19992187.shtml?updated
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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