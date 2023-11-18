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Сегодня, 20:18

Чесноков назвал потрясающей игру Синнера в полуфинале Итогового турнира против Медведева

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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в полуфинале Итогового турнира (3:6, 7:6 (7:4), 1:6).

«Первые два сета были очень разными. Я даже не понял, как в первой партии Медведев, имея 40:0, проиграл гейм. Синнер сразу же реализовал первый брейк-поинт. Медведев здорово отыграл весь второй сет и провел тай-брейк. Хоть изначально борьба в третьем сете была ровная, когда Медведев опять подал двойную на брейк-поинте, сделал счет 2:0, Синнеру это дало уверенности. Он очень здорово провел третий сет, не ошибался, просто потрясающе», — сказал Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Синнер сыграет в финале Итогового турнира с победителем пары Новак Джокович — Карлос Алькарас.

Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Янник Синнер
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