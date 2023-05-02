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Сегодня, 16:56

Чесноков назвал причины поражения Медведева от Карацева на турнире в Мадриде

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал результат встречи российских теннисистов Даниила Медведева и Аслана Карацева на турнире в Мадриде.

«Глядя на то, как Медведев играл на турнире в Мадриде, я не вижу неожиданности в его поражении от Карацева. Во-первых, Аслан набирает обороты. Перед этим он растерял форму, потерял уверенность и давно не играл так хорошо, как в те времена, когда побеждал Новака Джоковича и выигрывал у Андрея Рублева в Азии. А Даниил с таким трудом прошел вчера Александра Шевченко. Очевидно, что он сейчас не в той форме, в которой был, когда недавно выходил финалы четырех турниров подряд. Я понимаю, что сейчас между ними очень большая разница в рейтинге. Может быть, для мира поражение третьей ракетки мира от 121-й — это и сенсация. Но лично для меня — нет», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Медведев уступил 121-й ракетке мира Карацеву в матче четвертого круга турнира в Мадриде (6:7 (1:7), 4:6). Теннисисты провели на корте 1 час и 38 минут.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10840142-chesnokov-nazval-prichiny-neudachi-medvedeva-v-matche-s-karacevym.html
Теннис
Аслан Карацев
Даниил Медведев
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