Чесноков — о победе Медведева: «Он сейчас играет нереально здорово. Это просто разгром»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над хорватом Борной Чоричем в четвертьфинальном матче турнира в Дубае.

«Я никак не мог представить, что игрок двадцатки мира может проиграть 21 очко подряд, это просто разгром. Медведев сейчас играет просто нереально здорово. У него есть особенность, он умеет предугадывать действия соперников, игрок только думает, куда сыграть, а Медведев уже там стоит. Сейчас он хорошо двигается и действует очень уверенно», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В полуфинале турнира Медведев встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.