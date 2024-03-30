Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

30 марта, 17:28

Чесноков назвал Синнера лучшим теннисистом на данный момент

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что итальянский теннисист Янник Синнер на данный момент является лучшим игроком в мире.

Ранее он обыграл россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира в Майами со счетом 6:1, 6:2.

«По своим меркам Медведев сыграл очень слабо. В первом сете счет сразу стал 0:4, хотя мог быть 2:2, тогда была какая-то борьба. Синнер заметно прибавил, в первую очередь физически, он стал выдерживать длинные розыгрыши, чего ему раньше не хватало и играет сейчас здорово. Сейчас с той игрой, которую он показывает, он является лучшим в мире. Медведев как будто был утомлен и не смог что-то противопоставить сопернику, но ничего страшного в этом нет, такие матчи бывают у всех игроков», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В финале «мастерса» в Майами Синнер встретится с Григором Димитровым из Болгарии. В случае победы в турнире итальянец станет второй ракеткой мира.

Источник: https://tass.ru/sport/20399137
Андрей Чесноков
Янник Синнер
Обсудить
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко подвел итоги выступления Медведева на «мастерсе» в Майами

Синнер: «Другие игроки лучше меня узнают, поэтому я должен быть готов»