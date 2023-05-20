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Сегодня, 13:49

Чесноков назвал своего фаворита в матче Медведева и Циципаса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча лучшего теннисиста России Даниила Медведева со Стефаносом Циципасом из Греции в полуфинале турнира серии «АТР Мастерс» в Риме.

«В отличие от букмекеров я считаю фаворитом в этом матче Медведева. Потому что он сейчас здорово играет. Даниил входит в такое состояние, когда его практически невозможно остановить. Именно сейчас обыграть Медведева очень тяжело, не так, как было на турнирах в Монте-Карло и Мадриде. Думаю, если бы матч с Шевченко состоялся теперь, то Даниил победил бы его не с трудом в трех сетах, а как в четвертьфинале с Ханфманном — 6:2, 6:2», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч между Медведевым и Циципасом пройдет 20 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10883744-chesnokov-nazval-svoego-favorita-v-matche-medvedeva-i-cicipasa.html
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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