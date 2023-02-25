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Сегодня, 15:06

Чесноков не считает, что у Медведева будут проблемы в матче против Маррея

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева обыграть британца Энди Маррея в финале на турнире в Дохе.

«Видел все матчи Медведева на турнире в Дохе. Первые две встречи провел с невероятным трудом. В матче с О'Коннеллом подумал: шансов нет у Даниила на следующего соперника, если будет в таком же стиле играть. Но вчера Медведев был другим теннисистом. Очень хорошо сыграл против Оже-Альяссима. Просто потрясающе! Что касается сегодняшней встречи, Даниил должен выиграл в двух сетах. Не думаю, что будут проблемы у нашего спортсмена. Даниил сильнее, быстрее и выносливее. Можно сказать, он реанимировался после тяжелого матча с О'Коннеллом. Медведев должен выиграть этот матч комфортно. Для меня он фаворит в этой встрече», — приводит слова Чеснокова Sport24.

Финальный матч Энди Маррей — Даниил Медведев состоится в субботу, 25 февраля.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-02-25-chesnokov-ne-dumayu-chto-u-medvedeva-budut-problemy-v-matche-protiv-marreya-daniil-dolzhen-vyigrat-v-dvukh-setakh
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Энди Маррей
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