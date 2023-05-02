Чесноков объяснил, почему Медведеву будет непросто победить Карацева

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что россиянину Даниилу Медведеву придется непросто в матче четвертого круга турнира в Мадриде против соотечественника Аслана Карацева.

«Карацев здорово вчера играл против [Алекса] Де Минаура, у него был момент, когда он с удобного мяча не реализовал матчбол, и я думал, что после этого он упустит инициативу, но он собрался и смог дожать соперника. Карацеву нужны такие победы, у него давно не было победных серий. Сейчас он играет очень жестко, и многие соперники за ним не успевают. Что касается Медведева, не могу сказать, что он играет в свой лучший теннис в этом турнире, поэтому матч будет очень сложным для обоих», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Матч между Медведевым и Карацевым пройдет во вторник, 2 мая. Игра начнется не раньше 13.20 по московскому времени.