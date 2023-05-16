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16 мая, 00:08

Чесноков объяснил, за счет чего Медведев переломил ход матча с Миральесом в турнире в Риме

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над испанцем Бернабе Сапатой Миральесом (3:6, 6:1, 6:3) в третьем круге турнира ATP в Риме (Италия).

«Мне понравилась игра Медведева после первого сета. С этого момента он начал очень спокойно и рационально держать мяч и шел в атаку с удобных позиций. В первом сете у Даниила была какая-то пробуксовка, а потом он уверенно выиграл следующие два.
У Медведева часто бывает такое, что он уступает первый сет, а потом достаточно легко побеждает. С Даниилом не так просто играть. В начале матча он как бы втягивает соперника в череду долгих розыгрышей. Нужно быть физически готовым, чтобы выдерживать такой ритм. Соперники устают, и Медведев их просто сжирает. С Сапатой Миральесом именно это и произошло. А ведь казалось, что испанец — специалист по игре на грунте и может выдерживать длинные розыгрыши. Но сил не хватило, и он задохнулся в концовке», — приводит Vprognoze слова Чеснокова.

В четвертом круге турнира в Риме Медведев встретится с победителем матча Джеффри Джон Вольф (США) — Александр Зверев (Германия, 19).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10872827-chesnokov-obyasnil-za-schet-chego-medvedev-perelomil-hod-matcha-s-sapatoj-miralesom-na-turnire-v-rime.html
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