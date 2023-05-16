Чесноков объяснил, за счет чего Медведев переломил ход матча с Миральесом в турнире в Риме

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над испанцем Бернабе Сапатой Миральесом (3:6, 6:1, 6:3) в третьем круге турнира ATP в Риме (Италия).

«Мне понравилась игра Медведева после первого сета. С этого момента он начал очень спокойно и рационально держать мяч и шел в атаку с удобных позиций. В первом сете у Даниила была какая-то пробуксовка, а потом он уверенно выиграл следующие два.

У Медведева часто бывает такое, что он уступает первый сет, а потом достаточно легко побеждает. С Даниилом не так просто играть. В начале матча он как бы втягивает соперника в череду долгих розыгрышей. Нужно быть физически готовым, чтобы выдерживать такой ритм. Соперники устают, и Медведев их просто сжирает. С Сапатой Миральесом именно это и произошло. А ведь казалось, что испанец — специалист по игре на грунте и может выдерживать длинные розыгрыши. Но сил не хватило, и он задохнулся в концовке», — приводит Vprognoze слова Чеснокова.

В четвертом круге турнира в Риме Медведев встретится с победителем матча Джеффри Джон Вольф (США) — Александр Зверев (Германия, 19).