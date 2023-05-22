Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:51

Чесноков объяснил, за счет чего Медведев впервые выиграл турнир на грунте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился впечатлениями от победы лучшего теннисиста России Даниила Медведева в турнире серии АТР мастерс в Риме.

«Медведев победил, потому что играл очень здорово. Когда он набирает форму и играет как стенка, ему тяжело противостоять на любом покрытии. Все-таки второй в мире игрок должен выигрывать турниры и на грунте. Хотя в свое время Борис Беккер был и первой ракеткой мира, но так и завершил карьеру без единого титула на земле. Думаю, что 27 лет — это время расцвета сил для Даниила. У него есть фундамент игры, когда он на задней линии выстраивает феноменальную стенку и с короткого мяча пытается играть невероятно остро. Ему нужно отталкиваться от этого и лишь что-то добавлять», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

21 мая Медведев в финале турнира ATP в Риме обыграл датчанина Хольгера Руне — 7:5, 7:5.

После этого успеха Медведев поднялся на второе место в рейтинге АТР.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10888547-chesnokov-obyasnil-za-schet-chego-medvedev-vpervye-vyigral-turnir-na-grunte.html
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Обсудить
Читайте также
«Я не тот русский, чтобы преклонять знамя перед президентом США». Дерзкая выходка Тихонова на Олимпиаде
Польский форвард «Барселоны» Левандовски осудил одноклубников за видео для болельщиков из России
Блогер Роман Протасевич сообщил о помиловании
Гладков заявил об обстреле Белгородской области ВСУ на протяжении нескольких часов
Пашинян назвал условие признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веснина поздравила Медведева с победой в турнире в Риме: «Даниил — настоящий профессионал своего дела»

Веснина считает, что Медведев может возглавить рейтинг ATP