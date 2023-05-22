Чесноков объяснил, за счет чего Медведев впервые выиграл турнир на грунте

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился впечатлениями от победы лучшего теннисиста России Даниила Медведева в турнире серии АТР мастерс в Риме.

«Медведев победил, потому что играл очень здорово. Когда он набирает форму и играет как стенка, ему тяжело противостоять на любом покрытии. Все-таки второй в мире игрок должен выигрывать турниры и на грунте. Хотя в свое время Борис Беккер был и первой ракеткой мира, но так и завершил карьеру без единого титула на земле. Думаю, что 27 лет — это время расцвета сил для Даниила. У него есть фундамент игры, когда он на задней линии выстраивает феноменальную стенку и с короткого мяча пытается играть невероятно остро. Ему нужно отталкиваться от этого и лишь что-то добавлять», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

21 мая Медведев в финале турнира ATP в Риме обыграл датчанина Хольгера Руне — 7:5, 7:5.

После этого успеха Медведев поднялся на второе место в рейтинге АТР.