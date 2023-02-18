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Сегодня, 21:26

Чесноков оценил выступление Медведева на турнире в Роттердаме

Иван Шитик
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвисе 1995 года Андрей Чесноков оценил выступление Даниила Медведева на теннисном турнире в Роттердаме.

«Когда у Медведева такое состояние, его обыграть крайне тяжело, он догоняет все, играет агрессивно. У него мячи не крутятся, а летят параллельно земле, справиться с этим давлением крайне сложно. Многие игроки не справляются с его скоростью, сегодня, куда бы Димитров не сыграл, он везде находил «щупальца» Медведева. Болгарин в первом сете повел, но потом проиграл восемь геймов подряд, Даниил мог себе позволить проиграть подачу», — сказал Чесноков ТАСС.

Медведев победил болгарина Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:2 в полуфинале турнира в Роттердаме.

В финале российский теннисист сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и нидерландцем Таллоном Грикспором.

Источник: https://tass.ru/sport/17086045
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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