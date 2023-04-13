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Сегодня, 10:00

Чесноков ожидает равной игры между россиянами Рублевым и Хачановым

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов имеют равные шансы на выход в четвертьфинал турнира в Монте-Карло.

«Сейчас оба теннисиста находятся в хорошей форме, оба неплохо начали турнир. Я жду от них интересного матча, они умеют хорошо играть на грунте. Мне кажется, в их матче нет фаворита, шансы на победу равны, посмотрим, кто лучше готов», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Матч между Рублевым и Хачановым пройдет в четверг, 13 апреля, и начнется не раньше 13.30 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17514133
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
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