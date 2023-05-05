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Сегодня, 16:21

Чесноков поделился ожиданиями от матча Карацева в полуфинале турнира в Мадриде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок «Мастерса» в Мадриде, в котором встретятся россиянин Аслан Карацев и немец Ян-Леннард Штруфф.

«Уникально, что квалифаер и лаки-лузер вышли в полуфинал «Мастерса». Они оба давно уже хорошо не играли. С прошлого года Аслан развалился, и вот только сейчас прошел невероятный путь на турнире. Сейчас у игроков есть уверенность, они набрали нужную форму. Штруфф удивительно сыграл в матче с Циципасом. Думаю, он устроит проблемы Карацеву. Возможно, на исход встречи повлияет усталость игроков: кто будет свежее — тот и пройдет в финал. В чем секрет успеха Карацева? Мне вообще непонятно. До 27 лет он был нигде, 8-9 лет играл «Челленджеры» как попало, потом прошел квалификацию Australian Open и дошел до полуфинала, пройдя очень хороших игроков. Следом он обыграл Джоковича в Белграде, взял Дубай, Сидней. Потом его понесло вниз с огромной скоростью, потерял уверенность и вылетел из топ-100. Знаете, есть игроки, которые более-менее стабильно проводят сезоны, у Аслана такого нет. У него спады занимают целый год. Я не знаю. Мне даже тяжело прогнозировать, что будет сегодня, не говоря уже о завтра», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru

Полуфинальная встреча пройдет сегодня, 5 мая, и начнется в 21:00 по московскому времени. Десять дней назад Карацев и Штруфф уже играли друг с другом в финале квалификации этого турнира, где сильнее оказался россиянин, одержавший победу в двух сетах 6:4, 6:2.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10847198-chesnokov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-karaceva-v-polufinale-turnira-v-madride.html
Теннис
Андрей Чесноков
Аслан Карацев
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