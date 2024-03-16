Чесноков: «Между Алькарасом и Синнером будет настоящая битва»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Оба сейчас показывают очень хороший теннис. Янник в этом сезоне не проиграл еще ни одного матча, а Карлос очень здорово играет в Индиан-Уэллсе. Просто сносит всех. Так что у них будет настоящая битва», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Испанец и итальянец сыграют 16 марта. Начало — в 23.30 мск.

Алькарас занимает второе место в рейтинге ATP, Синнер идет третьим.