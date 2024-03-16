Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

16 марта, 20:38

Чесноков: «Между Алькарасом и Синнером будет настоящая битва»

Telegram Дзен

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Оба сейчас показывают очень хороший теннис. Янник в этом сезоне не проиграл еще ни одного матча, а Карлос очень здорово играет в Индиан-Уэллсе. Просто сносит всех. Так что у них будет настоящая битва», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Испанец и итальянец сыграют 16 марта. Начало — в 23.30 мск.

Алькарас занимает второе место в рейтинге ATP, Синнер идет третьим.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Чесноков
Карлос Алькарас
Янник Синнер
0
Читайте также
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас рассказал, что ему было сложно сконцентрироваться на матче со Зверевым после нашествия пчел

Янник Синнер — Карлос Алькарас: смотреть трансляцию матча в Индиан-Уэллсе