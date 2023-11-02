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Сегодня, 17:51

Чесноков о победе Рублева над ван де Зандсюлпом: «Ботик-бегемотик просто не успевал за ним»

Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» выход российского теннисиста Андрея Рублева в четвертьфинал «мастерса» в Париже.

Рублев обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлпа (6:3, 6:3) в третьем круге турнира.

«Андрей играл быстро, активно и этот Ботик-бегемотик просто не успевал за ним. Даже не предпринял ничего против Рублева. Андрей круто выиграл матчбол — просто-напросто подача навылет. Рублев везде был сильнее и лучше», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

В четвертьфинале турнира в Париже Рублев встретится с австралийцем Алексом де Минауром.

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