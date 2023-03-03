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Сегодня, 15:42

Чесноков привел два ярких примера невероятной формы Медведева перед матчем с Джоковичем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков рассказал о впечатлениях от выступления российского теннисиста Даниила Медведева на турнире в Дубае.

«Медведев сейчас находится в невероятной форме. Просто космической. Обыграть его кому-то будет очень сложно. Сегодня Даниил может победить Новака Джоковича. А предыдущий матч против Борны Чорича получился просто уникальным. Отрезок, в течение которого Медведев выиграл 21 очко подряд — это что-то нереальное. Я понимаю, если такое происходит во встрече, когда один из соперников входит в топ-10, а другой — 300-й или 500-й. И то подобное будет огромной редкостью. Кроме того, у Даниила был классный матчбол во встрече с Александром Бубликом. Бублик любит всякие клоунады с подачами с руки. А тут сам Медведев на матчболе выполнил вторую подачу с руки. Это было немного унизительно для соперника именно в этот момент. Я просто пришёл в восторг. Получился такой ответ Даниила на все выкрутасы Бублика», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

В полуфинале проходящего сейчас турнира в Дубае Медведев встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10693409-chesnokov-privel-dva-yarkih-primera-neveroyatnoj-formy-medvedeva-pered-matchem-s-dzhokovichem.html
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Новак Джокович
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