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Сегодня, 15:46

Чесноков прокомментировал победу Медведева на турнире в Дохе

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился впечатлениями от победы российского теннисиста Даниила Медведева на турнире АТР в Дохе.

«Финал получился очень хороший, зрелищный. Мне понравилось, что было очень много болельщиков. Качество тенниса было на высоком уровне, было много очень интересных розыгрышей. Я ожидал, что Медведев легче обыграет Маррея. Но и, конечно, я не ожидал, что в самом конце Маррей проиграет свою подачу со счета 40:0. Но перед Марреем можно снимать шляпу только за то, на каком он уровне играет со своей проблемной ногой. Уровень игры Маррея значительно выше, чем его позиция в рейтинге», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

В финале турнира Медведев обыграл британца Энди Маррея в двух сетах — 6:4 6:4. Ранее россиянин стал победителем турнира в Роттердаме.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chesnokov-vy-skazalsya-o-pobede-medvedeva-v-dohe/
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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