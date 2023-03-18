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Сегодня, 02:54

Чесноков: «Давидович-Фокина не удалось выиграть чемпионат России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Алехандро Давидович-Фокина в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Там был счет 4:3 и 0:40 на подаче Медведева. Но там испанец сделал две невынужденные ошибки, и сказать, что Даниилу было сложно отыграть эти 0:40, я не могу. Все-таки все было достаточно комфортно. И в последних двух геймах в матче было достаточно много невынужденных ошибок со стороны испанца. Можно сказать, что Давидович-Фокина не удалось выиграть чемпионат России, и это меня обрадовало. Он обыграл Хачанова, был шанс выиграть у Медведева. Правда, с Рублевым Алехандро не играл», — цитирует «Газета.Ru» Чеснокова.

В полуфинале турнира Медведев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Матч состоится в субботу, 18 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/17/19994863.shtml?updated
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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