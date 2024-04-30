Чесноков: «В матче с Кордой Медведев висел на волоске»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился впечатлениями от победы Даниила Медведева в третьем круге турнира в Мадриде в матче с американцем Себастьяном Кордой (5:7, 7:6 (7:4), 6:3).

«В матче с Кордой Медведев висел на волоске. Американец очень уверенно и хорошо подавал, он знает, как играть против Медведева. Во втором сете Медведев выстоял и сумел перевести игру на тай-брейк, который Корда откровенно провалил. В третьем сете у Корды перестала работать подача, и он потерял уверенность в себе. Медведев стал играть укороченным ударом, Корда уже набегался, поэтому на концовку у него не хватило сил. Очень хорошая победа над неудобным соперником», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев поспорит с Александром Бубликом из Казахстана.