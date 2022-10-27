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Сегодня, 20:14

Чесноков — о победе Медведева над Тимом: «Даниил находится в феноменальной форме»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над австрийцем Домиником Тимом во втором круге турнира в Вене (6:3, 6:3).

«Медведев играет здорово! Он легко двигался в матче с Басилашвили. Могу сказать, что он в полном порядке. Не понимаю, какая у Дани была травма. Не знаю, может он травмировался из-за того, что у него роды были. Сейчас он находится в феноменальной форме. Игра с Домиником была очень хорошей. На сегодняшний день Тим вернулся в теннис. У него была масса ошибок, когда он начинал свое восхождение. Сейчас он играет стабильно и хорошо. Получилась хорошая и плотная игра», — сказал Чесноков «СЭ».

Следующим соперником Медведева станет итальянец Янник Синнер.

Даниил Медведев. Медведев обыгрывает чемпиона US Open перед родными трибунами. Тим приходит в себя, но тягаться с Даниилом ему рановато
Теннис
Даниил Медведев
Доминик Тим
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Итальянец Синнер станет соперником Медведева в четвертьфинале турнира в Вене

Медведев отметил, что счет матча с Домиником Тимом не отражает напряженности игры