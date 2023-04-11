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Сегодня, 23:06

Чесноков: «В первом сете Гахов заставил Джоковича нервничать»

Мария Гусева
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Ивана Гахова в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с сербом Новаком Джоковичем (6:7 (5:7), 2:6).

«Меня очень порадовал Иван Гахов сегодня, — цитирует ТАСС Чеснокова. — Вчера он одержал первую победу на турнирах ATP, а сегодня он держал за горло самого Джоковича. В первом сете он повел с брейком и заставил Новака нервничать, но во втором серб уже чуть успокоился и показал хорошую игру. Я хочу поздравить Ивана, он хорошо провел турнир, для него это колоссальный успех».

Гахову 26 лет, он занимает 198-е место в рейтинге ATP. В составе сборной России он стал победителем летней Универсиады 2019 года в миксте.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Иван Гахов
Новак Джокович
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