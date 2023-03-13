Чесноков прокомментировал поражение Хачанова от Давидовича-Фокина

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Карена Хачанова в 1/16 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе от испанца Алехандро Давидовича-Фокина — 3:6, 6:1, 4:6.

«Хачанов проиграл, но Давидович-Фокина — такой игрок, который на сегодняшний день в силу своего энтузиазма может обыграть любого соперника. Хачанов проиграл очень хорошему игроку. Могу сказать, что, если бы Давидович-Фокина играл против Циципаса, то было бы два сета. 6:3, 6:3 или 6:2, 6:2 — что такое по игре, честно. Я смотрел много матчей испанца, он играет очень хорошо сейчас», — приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».

В 1/8 финала Давидович-Фокина сыграет с чилийцем Кристияном Гарином. Победитель этой пары встретится с триумфатором матча между россиянином Даниилом Медведевым и Александром Зверевым из Германии.