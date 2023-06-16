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Сегодня, 03:59

Чесноков: «Ничего страшного в том, что Медведев проиграл Маннарино, нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от француза Адриана Маннарино на турнире в Хертогенбосе.

«Медведеву достался очень тяжелый соперник для первого матча. У каждого игрока топ-20 мирового рейтинга именно на траве возникли бы с ним проблемы, он очень неудобно играет на этом покрытии. Ничего страшного в том, что Даниил проиграл сегодня, нет, еще выиграет. Чтобы выигрывать даже крупные турниры, нужна небольшая удача по [турнирной] сетке, этого Даниилу не хватило», — цитирует ТАСС Чеснокова.

Даниил Медведев. Медведев проиграл Маннарино во втором круге турнира ATP в Хертогенбосе

Источник: https://tass.ru/sport/18024633
Теннис
Адриан Маннарино
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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