Чесноков — о поражении Рублева: «Я не нахожу сенсации в этом результате сегодня»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублева от чеха Иржи Легечки в четвертьфинале турнира в Дохе.

«Андрей вчера чудом вытащил матч с трех матчболов. У Рублева на этом турнире была сложная сетка, у него и первый соперник был такой, который в этом сезоне на подъеме. А с Легечкой Рублев уже играл в прошлом году на грунте, я смотрел тот матч с начала и до конца. Легечка тогда выиграл первый сет, Рублев с большим трудом смог в итоге победить, был тайбрейк во втором сете. Легечка здорово сыграл недавно в Австралии, его игра и результаты явно на подъеме. Я не нахожу сенсации в этом результате сегодня, Легечка играет сейчас здорово», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. На счету Рублева 10 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт из одного.