Чесноков — о поражении Рублева от Медведева: «Нельзя входить в депрессию. Все только начинается»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым (6:4, 6:2) в стартовом матче группового этапа Итогового турнира ATP.

«Игроки знают друг друга с самого детства. Они знают возможности и стиль игры друг друга. Куда бы не сыграл Рублев, Медведев был там. Преимущество Медведева было в том, что он затягивал Рублева в длинный розыгрыш, и тот уставал и терял внимание. Андрей физически не был готов к тому, чтобы преодолеть это. Медведев — это такая стенка, так он двигается! Это просто феноменально! На брейк-пойнтах Медведев невероятно подавал. Когда Даниил выиграл первый сет, он почувствовал уверенность. Второй сет он достаточно комфортно выиграл.

У Медведева очень хорошие шансы пройти в полуфинал турнира. Я думаю, что Рублеву нельзя входить в депрессию, потому что уровень игры был просто феноменальный. Я увидел, что Рублев, проиграв этот матч, имеет очень хорошие шансы выиграть две следующих игры. Он в порядке. Матч был просто потрясающий. Это космос. Все только начинается», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Вместе с россиянами в группе B выступают Александр Зверев и Карлос Алькарас. 13 ноября немец обыграл испанца со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.