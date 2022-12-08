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Сегодня, 20:34

Чесноков — о выходе Медведева в полуфинал турнира в Саудовской Аравии: «Зверев на костылях вышел?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход россиянина Даниила Медведева в полуфинал выставочного турнира в Саудовской Аравии после победы над немцем Александром Зверевым (6:0, 6:4).

«Зверев на костылях вышел? После такой травмы сыграть уже подвиг. Мне кажется, для Зверева в первом сете были замедленные съемки. Медведев практически только-только сыграл Мастерс. Он в хорошем состоянии. Думаю, конечно, ему не составило труда обыграть Зверева, который еще не в своей тарелке», — сказал Чесноков «СЭ».

В следующем круге 26-летний Медведев сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.

Победитель выставочного турнира в Саудовской Аравии получит 1 000 000 долларов призовых, финалист — 500 000 долларов.

Даниил Медведев. Зверев опоздал на матч из-за пробок и проиграл Медведеву с «баранкой». Россиянин круто начал защиту титула в Эр-Рияде
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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Медведев обыграл Зверева на турнире в Саудовской Аравии