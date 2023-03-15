Чесноков прокомментировал вылет Рублева с турнира в Индиан-Уэллсе

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублева от британца Кэмерона Норри в матче четвертого круга на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Норри хорошо играл. Я думал, что Рублев обыграет его, так как он в прошлом году обыграл его. Слабо начал сезон, проиграл в первом круге, но сейчас уже вошел в ритм. Я склонялся к тому, что у него будет больше преимущества. Однако Норри здорово играет сейчас. Он доказывает, что ему нравится этот турнир, он чувствует уверенность здесь. Не просто так он выиграл этот турнир два года назад. Он доказал, что сильнее Рублева», — цитирует Чеснокова Vporgonoze.ru

Следующим соперником Норри будет американец Фрэнсис Тиафо.