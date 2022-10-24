Чесноков считает, что для Даниила Медведева любой соперник будет сложным после травмы

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, что думает о предстоящем матче Даниила Медведева против грузина Николоза Басилашвили в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Вене.

«У Медведева недавно была травма плюс еще родилась дочь, так что трудно сказать, в какой он сейчас находится форме. В любом случае матч с Басилашвили будет тяжелым, сейчас любой противник для Даниила будет сложным. Даже если он обыграет Басилашвили, то дальше может встретиться с Домиником Тимом, который возвращается на прежний уровень и фантастически играл на прошлой неделе в Бельгии», — цитирует Чеснокова ТАСС.

8 октября российский теннисист из-за травмы досрочно завершил полуфинальный матч в Астане с сербом Новаком Джоковичем.