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Чесноков считает, что Хачанов набрал хорошую форму

Алина Савинова
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил текущую форму российского теннисиста Карена Хачанова.

«Карен набрал хорошую форму, у него было два финала за две недели. Он обыгрывал очень хороших теннисистов, так что сейчас психологически он находится на подъеме. Конечно, жаль, что не получилось у него выиграть второй титул, но ничего страшного в этом нет, соперник тоже играл здорово. Остался теперь турнир в Париже, Карен здесь уже выигрывал, так что, может быть, и здесь получится успешно выступить», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

27 октября Хачанов проиграл британцу Джеку Дрейперу в финале турнира в Вене. До этого 28-летний теннисист стал чемпионом турнира в Алма-Ате.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Карен Хачанов

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