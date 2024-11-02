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Сегодня, 16:37

Чесноков считает, что Хачанов набрал хорошую форму под конец сезона

Руслан Минаев
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Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал игру Карена Хачанова на турнире в Париже.

«В последнее время Карен играет здорово, он одерживает очень хорошие победы. Под конец сезона он набрал хорошую форму. Он абсолютно точно играет сейчас на уровне первой двадцатки, может быть, и выше. Посмотрим, сможет ли он так же играть в следующем сезоне», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В полуфинале «мастерса» Хачанов сыграет с французом Уго Умбером, который переиграл австралийца Джордана Томпсона — 6:2, 7:6 (7:4).

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Карен Хачанов

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