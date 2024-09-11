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Сегодня, 18:05

Чесноков считает, что Хачанов провалил американскую серию турниров

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отметил, что российский теннисист Карен Хачанов показал неубедительную игру на турнирах ATP в Северной Америке.

«Карен плохо подготовился к американской серии, он явно был не в форме. Не знаю, может быть, ему что-то мешает, но он проигрывал иногда очень слабым игрокам. Возможно, он не привык к мячам, которые стали чуть поменьше, это не всегда просто. Я думаю, что он провалил американскую серию, но, может быть, в конце сезона он сыграет лучше», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Хачанов сыграл на четырех турнирах в Северной Америке и не проходил дальше второго круга.

28-летний россиянин занимает 23-е место в мировом рейтинге. Он является обладателем шести титулов ATP.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Карен Хачанов

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