Чесноков считает, что Карацев принял верное решение, возобновив работу с Яцыком

Бывший теннисист и тренер Андрей Чесноков считает, что россиянин Аслан Карацев принял правильное решение, возобновив сотрудничество с белорусским тренером Егором Яцыком.

«Я не знаю, почему они тогда разошлись с Яцыком, но с ним Карацев добился феноменальных результатов. Он попробовал поработать с несколькими специалистами, не получилось. Сейчас пришло время опомниться и начать новую жизнь.

Здесь можно вспомнить пример Радукану, она после победы на US Open поменяла кучу тренеров, это просто смешно. Она потом нигде ничего не выиграла. Я думаю, Аслан принял правильное решение", — приводит ТАСС слова Чеснокова.

30 октября Карацев сообщил в своих социальных сетях о том, что возобновил работу с Яцыком. Под руководством белорусского специалиста россиянин выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса 2021 года, одержал победу на двух турнирах ATP и стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.