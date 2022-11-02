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Сегодня, 17:48

Чесноков считает, что Карацев принял верное решение, возобновив работу с Яцыком

Алина Савинова
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Бывший теннисист и тренер Андрей Чесноков считает, что россиянин Аслан Карацев принял правильное решение, возобновив сотрудничество с белорусским тренером Егором Яцыком.

«Я не знаю, почему они тогда разошлись с Яцыком, но с ним Карацев добился феноменальных результатов. Он попробовал поработать с несколькими специалистами, не получилось. Сейчас пришло время опомниться и начать новую жизнь.

Здесь можно вспомнить пример Радукану, она после победы на US Open поменяла кучу тренеров, это просто смешно. Она потом нигде ничего не выиграла. Я думаю, Аслан принял правильное решение", — приводит ТАСС слова Чеснокова.

30 октября Карацев сообщил в своих социальных сетях о том, что возобновил работу с Яцыком. Под руководством белорусского специалиста россиянин выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса 2021 года, одержал победу на двух турнирах ATP и стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Источник: https://tass.ru/sport/16229593
Андрей Чесноков
Аслан Карацев
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