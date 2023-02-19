Чесноков считает, что Карацеву будет тяжело обыграть Кублера

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о сопернике российского теннисиста Аслана Карацева в первом круге турнира АТР в Дохе.

В первом круге россиянин встретится с австралийцем Джейсоном Кублером.

«Кублер был в тени много лет. Я увидел этого игрока в Австралии против Хачанова. И он очень хороший игрок, Карацеву будет сложно его обыграть, Аслан потерял уверенность в себе, которая у него раньше была. В его нынешнем состоянии обыграть Кублера будет тяжело, австралиец, в отличие от Аслана, наоборот на подъеме сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Матч между Карацевым и Кублером пройдет 20 февраля и начнется в 14.30 по московскому времени.