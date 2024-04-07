Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:06

Чесноков считает, что Котов показал хорошую игру на турнире в Марокко

Алина Савинова
Telegram Дзен

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянин Павел Котов достойно выступил на турнире в Марокко.

«Я смотрел матчи Котова, у него был нелегкий первый круг, но потом он преобразился. Он здорово сыграл с двумя итальянцами, но с Карбальесом Баэной уже играть было тяжелее. Испанец пока быстрее и сильнее Котова, у которого есть определенные недостатки в физической подготовке. Тем не менее Павел хорошо играл и очень достойно выступил на турнире», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Котов дошел до полуфинала турнира, где уступил испанцу Роберто Карбальесу Баэне со счетом 4:6, 2:6. На данный момент 25-летний россиянин занимает 68-е место в рейтинге ATP.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Павел Котов
0
Читайте также
Биография Леонида Слуцкого: выиграл всё в России и уехал покорять Китай
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
В ВСУ сообщили о пожаре в Одессе после взрывов
Челябинск скис и проснулся лишь в концовке, а Ярославль в шаге от финала. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Солнечное затмение 8 апреля 2024 года — где смотреть и что ожидать
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира