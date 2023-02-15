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Сегодня, 13:33

Чесноков считает, что матч с теннисистом Де Минауром будет очень сложным для Рублева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что астралийский теннисист Алекс Де Минаур может творить невероятные чудеса в матчах против лучших игроков мира, поэтому встреча с ним в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме будет очень сложной для россиянина Андрея Рублева.

«Рублеву достался очень сложный соперник для первого круга. Де Минаур, понимая, что будет играть против топ-игрока, будет творить невероятные чудеса. Рублев будет гонять его по девяткам, вправо и влево бить плоские удары, а австралиец будет все догонять. Будет очень сложно», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч между Рублевым и Де Минауром пройдет 15 февраля. Россиянин посеян на турнире в Роттердаме под вторым номером, австралиец не получил номера посева.

Источник: https://tass.ru/sport/17053593
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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