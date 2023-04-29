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Сегодня, 11:37

Чесноков считает, что Медведев должен обыграть Вавассори на турнире в Мадриде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев не может себе позволить проиграть итальянцу Андреа Вавассори, занимающему 164-е место в мировом рейтинге, в матче второго круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

«Все ждали матча Медведева с Марреем. Мне кажется, Маррей должен был обыгрывать итальянца, сейчас он играет не очень здорово, обычно он неплохо выступает в Мадриде. Я считаю, что Медведев, будучи третьим в мире, должен обыгрывать Вавассори, он не может себе позволить поражение от игроков 164-го номера мирового рейтинга на любом покрытии», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч между Медведевым и Вавассори пройдет в субботу, начало запланировано на 12:00 мск. В матче первого круга итальянец обыграл победителя трех турниров Большого шлема и бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея — 6:2, 7:6 (9:7).

Источник: https://tass.ru/sport/17645317
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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