Чесноков считает, что Медведев меняет свою концепцию игры

Бывший теннисист Андрей Чесноков оценил победу Даниила Медведева в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе.

В двух сетах россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:4, 6:4.

«Медведев играл против Димитрова лучше, чем в предыдущем матче, он не так много ошибался. Я заметил, что он стал менять концепцию своей игры. Сейчас Даниил больше входит в корт, играет значительно агрессивнее, во многом именно из-за этого возникают его ошибки. Конечно, за небольшой срок нельзя полностью изменить стиль, но определенные изменения заметны уже сейчас», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В следующем круге турнира 28-летний Медведев сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне. Матч пройдет 15 марта. Начало — в 04.00 (мск).

Россиянин занимает четвертое место в рейтинге ATP. Датчанин — седьмой в том же списке.