Чесноков считает, что Медведев может выиграть турнир в Роттердаме

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниил Медведев над нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом в матче второго круга турнира в Роттердаме.

«Относительно предыдущего матча сегодня победа далась легко и просто. Ботик пытался обострять, но Медведев успевал везде, как осьминог. Да, у нидерландца были шансы взять геймы на приеме, но Медведев на брейк-пойнтах здорово играл. Я даже не ожидал, что сегодня будет такая простая победа, ранний брейк в первом сете, потом во втором.

Мне кажется, Медведев почувствовал уверенность, он может выиграть турнир. Завтра будет сложный матч, но Даня играет очень здорово. В том настроении, в котором он находится, у него есть все шансы на победу», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В четвертьфинале турнира Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч состоится 17 февраля.