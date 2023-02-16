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16 февраля, 22:59

Чесноков считает, что Медведев может выиграть турнир в Роттердаме

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниил Медведев над нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом в матче второго круга турнира в Роттердаме.

«Относительно предыдущего матча сегодня победа далась легко и просто. Ботик пытался обострять, но Медведев успевал везде, как осьминог. Да, у нидерландца были шансы взять геймы на приеме, но Медведев на брейк-пойнтах здорово играл. Я даже не ожидал, что сегодня будет такая простая победа, ранний брейк в первом сете, потом во втором.

Мне кажется, Медведев почувствовал уверенность, он может выиграть турнир. Завтра будет сложный матч, но Даня играет очень здорово. В том настроении, в котором он находится, у него есть все шансы на победу», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В четвертьфинале турнира Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч состоится 17 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/17070337
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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