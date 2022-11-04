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Сегодня, 11:10

Чесноков считает, что Медведев может выйти в полуфинал Итогового турнира ATP

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением о том, что россиянин Даниил Медведев может хорошо выступить в Итоговом турнире ATP и выйти в полуфинал соревнований.

«Наши теннисисты быстро отстрелялись в турнире в Париже, но в этом ничего страшного нет. Рублеву и Медведеву нужно готовиться к Итоговому турниру ATP. Я думаю, и у Медведева, и у Рублева очень хорошие шансы показать достойный результат на соревнованиях, им не нужно расстраиваться из-за быстрого проигрыша на этой неделе. У Медведева хорошие шансы выйти в полуфинал, у него есть все возможности для этого», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Помимо Медведева в турнире примет участие еще один россиянин — Андрей Рублев.

Источник: https://tass.ru/sport/16246107
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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