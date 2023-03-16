Чесноков считает, что Медведев оказывает психологическое давление на соперников своей игрой

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева в победном четвертьфинальном матче на турнире в Индиан-Уэллсе против испанца Алехандро Давидович-Фокины.

«Давидович-Фокина старался как мог, давил, пытался атаковать, но в конце сделал достаточно много невынужденных ошибок. Медведев держит корт просто феноменально, везде успевает, достает самые безнадежные мячи и играет очень неудобно для соперника. Если испанец пытается укоротить, то Медведев идет в атаку, у него просто невероятная уверенность в своих силах, отличное чувство мяча, и, конечно, это оказывает психологическое давление на соперников», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Следующим соперником Медведева станет Фрэнсис Тиафо из США. Матч между российским и американским теннисистами пройдет 18 марта и начнется в 21.00 по московскому времени.