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Сегодня, 17:17

Чесноков считает, что Медведев сможет снова подняться на вершину рейтинга ATP

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков ответил на вопрос, может ли россиянин Даниил Медведев в скором времени вернуться на верхнюю строчку рейтинга АТР.

«Он выиграл три турнира подряд — я думаю, что это феноменальный результат. Но это не те турниры, если говорить об игроке, который в прошлом году был первым в мире. По тому уровню, какой он сейчас показывает, он играет как первый-второй-третий в мире. Он спокойно может подняться. Ему сейчас не так много нужно защищать, потому что до «Ролан Гаррос» он не показал ничего сверхъестественного», — цитирует Чеснокова «Газета.Ru».

В 2022 году Медведев провел 15 недель в статусе первой ракетки мира. На данный момент он занимает седьмое место в рейтинге АТР. В этом сезоне россиянин стал победителем турниров в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/05/19893127.shtml
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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