Чесноков считает, что Медведев заряжен на победу в финале турнира в Риме

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россиянин Даниил Медведев будет фаворитом в финальном матче турнира в Риме.

«Медведева сейчас очень сложно обыграть, вчера он давил темпом Циципаса, при любой возможности обострял игру и достаточно комфортно победил. Он сейчас в такой классной форме, что кому-либо крайне тяжело его обыграть. И хотя лучше всего он играет на быстрых кортах, на грунте он тоже стал играть здорово», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

20 мая Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Риме. В финале «Мастерса» россиянин встретится с Хольгером Руне из Дании. Матч пройдет сегодня, 21 мая. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.