Чесноков: «Медведев заслуживает возвращение в десятку лучших теннисистов мира»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Даниил Медведев займет 8 место в рейтинге ATP после победы на турнире в Роттердаме.

В воскресенье, 19 февраля Медведев в финале турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды) обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут.

«Медведев заслуживает возвращение в десятку лучших теннисистов мира. Он заслуживает того, чтобы стать не топ-8, а топ-4. По игре у него есть все возможности, чтобы вернуться в топ-4», — сказал Чесноков «СЭ».

До турнира в Роттердаме Медведев занимал 11-е место в рейтинге ATP.