Чесноков считает, что Медведеву будет непросто пройти первый круг турнира в Галле

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева в первом круге турнира в Галле.

«Я считаю, что Даниилу будет непросто пройти первый круг, так как его соперник уже успел почувствовать корты, мячи, это все очень важно. Как-то раз я прошел квалификацию, потом вышел на итальянца, который в рейтинге стоял гораздо выше меня, и он весь матч просто мячи собирал, я ему всего один гейм подарил. Медведев не прошел первый круг в последних турнирах. Может быть, сейчас у него меньше уверенности, но по идее он гораздо сильнее, умеет хорошо играть на траве, но соперник может преподнести сюрпризы», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В первом круге Медведев сыграет с американцем Маркосом Гироном, который прошел в основную часть турнира через квалификацию. Матч между теннисистами пройдет 19 июня и начнется в 18.35 по московскому времени.