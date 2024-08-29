Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

29 августа, 16:10

Чесноков считает, что Медведеву будет непросто в матче с Марожаном

Telegram Дзен

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что Фабиан Марожан станет непростым соперником для Даниила Медведева в матче второго круга US Open.

«Даниил находится в хорошей форме, он относительно легко выиграл первый матч. Марожан, напротив, провел много времени на корте, сыграл пять сетов. После такого марафона непросто выходить на одного из сильнейших игроков мира. У него хороший удар, подача, Даниилу нельзя расслабляться. Марожан очень опасный соперник, он всегда может преподнести сюрприз, но я все же думаю, что Медведев будет фаворитом», — цитирует Чеснокова ТАСС.

US Open является последним в сезоне турниром Большого шлема, соревнования завершатся 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет 75 миллионов долларов.

Источник: ТАСС
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
1
0
Читайте также
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
В московских школах изменят формат линеек к 1 сентября
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя