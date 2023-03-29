Чесноков: «Медведеву нужно больше работать над техникой и тактикой»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил шансы увидеть российский финал на турнире в Майами.

«Какие шансы увидеть российский полуфинал в Майами? Хочется сказать, что Черундоло очень хорошо играет, и Хачанову будет с ним непросто. Против Медведева будет играть теннисист, который хорошо играет в Америке, плюс сейчас у него просто рай — он прошел в четвертьфинал турнира. Даже если Даниил очень плохо будет играть, то пройдет Юбенкса. Хочется сказать, что Медведеву нужно больше работать над техникой и тактикой. Даниил в последнее время слишком часто играет на турнирах, но нужно ведь не только выступать на соревнованиях. Хочется отметить, что Синнер сейчас в очень хорошей форме. Думаю, что он выйдет в полуфинал с Алькарасом. Этот матч будет скрытым финалом турнира в Майами», — цитирует Чеснокова Metaratings.ru.

В четвертьфинале турнира россиянин Карен Хачанов сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло. Даниил Медведев встретится с американцем Кристофером Юбенксом. Оба матча пройдут 30 марта и начнутся в 16.00 по московскому времени.