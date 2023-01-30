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Сегодня, 14:00

Чесноков: «Я думаю, что правительство Великобритании сделает все, чтобы не допустить россиян на Уимблдон»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что правительство и королевская семья Великобритании сделают все, чтобы не допустить россиян к участию в Уимблдоне.

«Я думаю, что правительство Великобритании и королевская семья сделают все, чтобы не допустить россиян на Уимблдон. В поддержку наших спортсменов высказывались многие теннисисты, недавно это сделала Билли Джин Кинг, но в прошлом году организаторы все равно нас не допустили. Они не могут представить, что трофей придется вручить россиянину Даниилу Медведеву, показавшему в прошлом году хорошие результаты на траве, или белоруске Арине Соболенко, выигравшей недавно Открытый чемпионат Австралии, поэтому постараются этого не допустить», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире. Позже Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 1 миллион долларов за недопуск россиян и белорусов к участию в британских турнирах.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/16916615
Теннис
Андрей Чесноков
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